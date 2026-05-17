В Иране раскрыли, кто контролирует переговоры с США

Al Mayadeen: КСИР заявил о контроле Хаменеи над переговорами с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Иране заявили, что переговоры с Вашингтоном полностью контролируются руководством страны, рассказал представитель духовного лидера в Корпусе стражей Исламской революции Абдалла Хаджи Садеги. По его словам, которые передает телеканал Al Mayadeen, процесс проходит с одобрения иранского верховного лидера Моджтаба Хаменеи.

Он также отметил, что Тегеран не собирается отступать перед угрозами или давлением. Соответствующее заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов между Ираном и США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп во вторник проведет встречу с командой по национальной безопасности, сообщил журналист Барак Равид. По его словам, на совещании планируется обсудить возможные военные действия в конфликте с Ираном.

До этого Трамп потребовал от Ирана ускорить заключение сделки, дав понять, что промедление может обернуться для Тегерана катастрофическими последствиями. Он пригрозил, что в случае отказа от немедленных действий от Исламской Республики «ничего не останется».

