Москву накрыло мощной грозой

В нескольких округах Москвы наблюдается сильная гроза с ливнем, передает корреспондент NEWS.ru. Непогодой накрыло восточную, западную и юго-западную часть столицы.

Отмечалось, что на дорогах появились крупные лужи. Также виднеются вспышки молнии и слышен мощный гром. Столичный комплекс городского хозяйства прогнозировал дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду во второй половине дня 17-го мая.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы на неделе ждет жара вплоть до пятницы, 22 мая: температура воздуха поднимется до +31 градуса. Он отметил, что температурные рекорды возможны до 21–22 мая. До этого стало известно, что в Москве и Подмосковье ввели предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за пришедшей в регион аномальной жары.

Также сообщалось, что в начале недели, 18–19 мая, в Петербурге на климат будет влиять барический гребень, который обеспечит преимущественно сухую и комфортную погоду. Днем ожидается температура воздуха плюс 18–20 градусов, ночью — от +10 до +12.