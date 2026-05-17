Атака на Москву, хаос в Британии, «просчет» Орбана по Киеву: что дальше

Вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера разгорается «политический шторм», премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его бывший венгерский коллега Виктор Орбан допустил ошибку, пытаясь заблокировать кредит Украине от ЕС, ВСУ совершили атаку беспилотников на Москву — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в соцсетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Британский шторм: Стармера топят свои же

Вокруг британского премьера разгорается «политический шторм», а сама страна погружается в новый период хаоса, пишет Bloomberg. По информации журналистов, внутри Лейбористской партии усиливается давление на главу правительства на фоне кризисов и падения доверия.

Более 80 депутатов уже призвали Стармера уйти в отставку, а часть министров покинула правительство из-за утраты доверия к премьеру, подчеркнули в источнике. По данным агентства, один из союзников политика также предлагал ему определить сроки ухода с поста.

Ситуация осложняется ухудшением экономических показателей и ростом тревоги среди инвесторов. Дополнительный удар по позициям правительства нанесли миграционные протесты, внутрипартийные конфликты и скандалы вокруг чиновников.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Стармеру неизбежно придется покинуть свой пост. Он назвал британского лидера неспособным учиться на ошибках.

«Стармер, похоже, не способен учиться на своих ошибках. Он хочет продолжать разрушать Великобританию, несмотря на то что добился худших в истории результатов на местных выборах. Его заставят уйти в отставку, хотя он и цепляется за свой пост», — написал глава РФПИ.

Кир Стармер Фото: Martyn Wheatley/ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитриев назвал Стармера «хаосом» и отметил, что народ сместит его, чтобы защитить британский образ жизни. Этот комментарий стал ответом на слова самого премьера, который пообещал не погружать Британию в хаос.

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Лиза Нэнди в свою очередь сообщила, что Стармер сохранит за собой пост предстоящим летом, так как никто не бросил ему вызов. Она не ожидает его ухода в отставку до школьных каникул, которые начинаются во второй половине июля.

«Я несколько раз разговаривала с премьер-министром, и он совершенно ясно дал понять кабинету: если кто-то хочет бросить ему вызов, для этого существует установленная процедура. Существует механизм запуска борьбы за лидерство, чтобы возглавить Лейбористскую партию и сменить его на посту премьер-министра. Но пока никто этого не сделал», — сказала Нэнди.

Однако до этого колумнист Daily Mail Дэн Ходжес сообщил, что Стармер планирует добровольно покинуть свой пост. По его словам, премьер уже поделился своими намерениями с близкими друзьями. Один из неназванных членов кабинета министров в разговоре с журналистом заявил, что глава правительства осознает сложившуюся политическую ситуацию.

Орбан ошибся? Фицо публично поправил бывшего коллегу

Премьер Словакии Фицо заявил, что экс-глава правительства Венгрии Орбан допустил ошибку, пытаясь заблокировать кредит Украине от Евросоюза на €90 млрд. По его словам, он также был против предоставления Киеву кредита, как и власти Венгрии и Чехии. Решения, уже согласованные в рамках международного права, блокировать нельзя, подчеркнул он.

Словацкий премьер отметил, что у стран все равно остается пространство для проведения суверенной политики. По его мнению, в подобных вопросах необходимо учитывать уже принятые международные договоренности.

Представитель Еврокомиссии Бала Уйвари ранее сообщил, что почти €6 млрд (511 млрд рублей) из €9 млрд (796 млрд рублей) первого транша кредита Евросоюза для Украины пойдут на военные цели. По его словам, еще три важных документа пока не утверждены, без них Киев не получит денег.

«Этот транш, который мы планируем перечислить до конца июня, в размере порядка €9 млрд будет распределен следующим образом: €5,9 млрд на военную помощь и €3,2 млрд (272,5 млрд рублей. — NEWS.ru) на макрофинансовую помощь», — отметил Уйвари.

Виктор Орбан Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Такого не было больше года: Москву атаковал рой беспилотников

Согласно подсчетам, сделанным на основе информации, обнародованной мэром Москвы Собяниным, атака беспилотников на столицу, предпринятая с начала нынешних суток, стала самой крупной более чем за год. За последние сутки, по данным мэра, было сбито больше 120 БПЛА.

До этого момента самая массовая в 2026 году атака была зафиксирована 14 марта. Тогда Собянин информировал об уничтожении 65 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.

Целью ВСУ, как сообщил мэр, стал Московский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники нанесли удар в районе проходной МНПЗ. Тем не менее завод продолжил работу в штатном режиме после ночной атаки БПЛА.

«Возле проходной МНПЗ пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», — написал Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что несколько жилых домов получили повреждения в Москве и Подмосковье в результате атаки БПЛА. Силы ПВО отражали налет БПЛА на столичный регион с трех часов утра, подчеркнул он. Глава региона также сообщил об атаках на инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах Подмосковья.

Глава Химок Инна Федотова рассказала, что на улице Кудрявцева в Старых Химках беспилотник попал в многоквартирный дом, повреждено несколько квартир. В микрорайоне Старбеево беспилотник попал в частный дом.

Последствия атаки БПЛА в Подмосковье Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

На 10:00 мск было известно о троих погибших и 17 раненых в результате атаки БПЛА на Москву и Подмосковье. По сообщению Собянина, 12 человек (смена строителей) получили ранения возле проходной Московского НПЗ.

Более 200 рейсов были задержаны и отменены в московскому аэропорту Шереметьево и свыше 75 — во Внуково. Часть прибывающих самолетов была перенаправлена на запасные аэропорты.

