День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 17:47

В Британии с ужасом узнали, чем занималась охрана Карла III в рабочее время

The Sun: полицейских из охраны Карла III заподозрили во сне во время дежурства

Полиция Лондона Полиция Лондона Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Лондона заподозрила своих сотрудников, охраняющих Виндзорский замок, в том, что они спали во время дежурства, пишет британский таблоид The Sun. По информации издания, под проверку подпали около 30 служащих Скотленд-Ярда, работающих в резиденции короля Карла III.

Вооруженные полицейские, охранявшие короля Карла III в Виндзорском замке, подозреваются в том, что спали на рабочем месте. В полиции начали срочное расследование, — говорится в материале.

Журналисты отметили, что охрану короля также подозревают в том, что она покидала посты в рабочее время. Главная задача охранников — держать периметр замка в безопасности в любое время дня и ночи. Королевская семья в курсе расследования. По его итогам Скотленд-Ярд примет решение о том, отстранять ли сотрудников от службы во дворце.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон категорически отказалась встречаться с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл во время их визита в страну. Причина тому — поведение Сассекских. По информации инсайдера, Кейт недовольна тем, что они продолжают пользоваться королевскими титулами, но при этом критикуют институт монархии.

Европа
Великобритания
королевская семья
охрана
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий объяснил, с чем связан массовый налет БПЛА на Москву
Иран нанес удар по АЭС в Абу-Даби? Что известно, риск ядерной катастрофы
Бизнесмен с ножами захватил трон императора в Эрмитаже: что там произошло
СК назвал причину взрыва на заправке в Пятигорске
На Западе узнали о тревоге окружения Трампа из-за Китая и Тайваня
Минобороны ОАЭ раскрыло подробности удара по АЭС «Барака»
Google, Microsoft и Meta хотят обязать платить Ирану за интернет-трафик
Американские ученые связали спад рождений с неожиданным фактором
Число погибших в результате атак на Ливан выросло
Пожар на стройплощадке на востоке Москвы потушили
Белый дом может снова пойти на уступки по российской нефти
МУС ответил на сообщения о тайной выдаче ордеров на арест министров Израиля
«Напоминает капитуляцию»: военэксперт о выдвинутых пяти условиях США Ирану
Появились новые подробности о расследовании против Павла Дурова во Франции
В Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти
«Поставить в стойло»: экс-нардеп о возможном преследовании жены Зеленского
Президент Бразилии пошутил о фотографии Трампа
В ФРГ назвали тех, кто представляет реальную опасность для страны
В Британии с ужасом узнали, чем занималась охрана Карла III в рабочее время
Для тушения мощного пожара в Москве привлекли поезд
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.