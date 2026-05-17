В Британии с ужасом узнали, чем занималась охрана Карла III в рабочее время

The Sun: полицейских из охраны Карла III заподозрили во сне во время дежурства

Полиция Лондона заподозрила своих сотрудников, охраняющих Виндзорский замок, в том, что они спали во время дежурства, пишет британский таблоид The Sun. По информации издания, под проверку подпали около 30 служащих Скотленд-Ярда, работающих в резиденции короля Карла III.

Вооруженные полицейские, охранявшие короля Карла III в Виндзорском замке, подозреваются в том, что спали на рабочем месте. В полиции начали срочное расследование, — говорится в материале.

Журналисты отметили, что охрану короля также подозревают в том, что она покидала посты в рабочее время. Главная задача охранников — держать периметр замка в безопасности в любое время дня и ночи. Королевская семья в курсе расследования. По его итогам Скотленд-Ярд примет решение о том, отстранять ли сотрудников от службы во дворце.

