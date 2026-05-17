17 мая 2026 в 18:17

Число погибших в результате атак на Ливан выросло

Минздрав Ливана: число погибших от атак Израиля возросло до 2988 человек

Ливан Ливан Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press
Порядка 2988 человек погибло в результате атаки Израиля на Ливан, сообщил Минздрав государства в соцсети X. Отмечается, что за сутки умерли по меньшей мере 37 человек, еще 222 получили ранения.

Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2988, раненых — 9210, — отметили в Минздраве.

Ранее представитель Госдепа Томми Пиготт сообщил о планах США продлить режим прекращения огня между Израилем и Ливаном. По его словам, перемирие может быть продлено еще на 45 дней для продолжения переговорного процесса.

До этого стало известно, что шиитская организация «Хезболла» не сдастся и продолжит защищать Ливан от агрессии США и Израиля, заявил генсек движения шейх Наим Касем в обращении к сторонникам. Он пообещал превратить поле боя в «ад для израильских солдат».

Также беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские войска на юге Ливана, в результате удара были подбиты два танка «Меркава». По данным представителей движения, ударные дроны были применены по командным пунктам израильских сил. Атака произошла в приграничном районе Джебель-эль-Алям.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
