16 мая 2026 в 00:02

США заявили о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

Госдеп США сообщил о возможном продлении перемирия Израиля и Ливана на 45 дней

В США сообщили о планах продлить режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, сообщил представитель Госдепа Томми Пиготт в соцсети X. По его словам, перемирие может быть продлено еще на 45 дней для продолжения переговорного процесса.

США провели двухдневные продуктивные переговоры между сторонами, добавил Пиготт. Он отметил, что диалог между Израилем и Ливаном возобновится в начале июня.

Ранее стало известно, что шиитская организация «Хезболла» не сдастся и продолжит защищать Ливан от агрессии США и Израиля, заявил генсек движения шейх Наим Касем в обращении к сторонникам. Он пообещал превратить поле боя в «ад для израильских солдат»

До этого беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские войска на юге Ливана, в результате удара были подбиты два танка «Меркава». По данным представителей движения, ударные дроны были применены по командным пунктам израильских сил. Атака произошла в приграничном районе Джебель-эль-Алям. Также удар прошелся по территории поселка Эль-Байяда в Южном Ливане.

