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05 июня 2026 в 03:01

FPV-дрон ликвидировал украинского командира в ДНР

Командир группы 8-го полка ССО Украины Иващишин ликвидирован ударом FPV-дрона

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Командир группы 8-го полка Сил специальных операций Украины капитан Дмитрий Иващишин ликвидирован российским FPV-дроном в районе населенного пункта Кривая Лука в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Он был уроженцем Николаева.

Собеседник агентства уточнил, что украинский офицер погиб именно от удара беспилотника. Российские силы продолжают наносить точечные удары по командному составу украинских спецподразделений.

Восьмой полк ССО, подготовленный американскими и немецкими инструкторами, специализировался на глубинной разведке и диверсионно-разведывательных действиях по натовской тактике. Подразделение участвовало во вторжении в Курскую область в 2024 году, а также, по неподтвержденным данным, причастно к убийствам командиров Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви).

Ранее сообщалось, что подразделения российской армии нанесли удары по складам с БПЛА и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ, а также по энергетическим и транспортным объектам на Украине, которые работают в интересах ВСУ. В Министерстве обороны РФ проинформировали, что цели поражали оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск.

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