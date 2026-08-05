Сколько стоит доехать до Алтая летом 2026 года по платной М-12 «Восток»

Автомобильное путешествие из Москвы на Алтай — это марафон в несколько тысяч километров, но взамен вы получите возможность заезжать в десятки городов без привязки к расписанию. О том, как лучше всего ехать на Алтай, сколько времени закладывать на дорогу и что можно посмотреть по пути туда и обратно — в материале NEWS.ru.

Зачем ехать на Алтай

Алтай — это не один регион, а два разных субъекта России. Есть Алтайский край со столицей в Барнауле. Там преимущественно равнинная территория, а самая известная здравница региона — это курорт Белокуриха с термальными радоновыми водами и горой Церковка высотой около 800 м.

А еще есть Республика Алтай, она же Горный Алтай, — и это совсем другая история. Именно здесь находится высочайшая точка Сибири — гора Белуха высотой 4509 м, — и именно сюда ради гор, ледниковых озер и суровой дикой природы едет большинство автотуристов.

Туристический сезон на Алтае длится с мая по октябрь, а пик приходится на июль и август — в эти месяцы дороги максимально сухие и проходимые, хотя и туристов на популярных точках становится заметно больше. Поэтому жилье на лето лучше бронировать заранее.

Отдельного внимания заслуживает курорт Манжерок — один из самых известных горнолыжных и туристических кластеров Республики Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха на берегу Манжерокского озера. Подняться на гору можно по канатно-кресельной дороге. Зимой курорт предлагает 81 км трасс, летом же сюда едут ради панорамных видов на горы, реку Катунь и озера.

Всесезонный курорт Манжерок в Республике Алтай Фото: Михаил Воскресенский /РИА Новости

Кстати, из Горного Алтая при наличии загранпаспорта можно совершить поездку и в Монголию — граница совсем недалеко, а гражданам России для въезда в Монголию виза на срок до 30 дней не требуется.

Какой маршрут выбрать из Москвы

Прямой дороги, которая соединила бы Москву с Горным Алтаем, не существует — путь пролегает через несколько крупных регионов страны. Один из проверенных маршрутов выглядит так:

Москва — Владимир — Казань — Екатеринбург — Омск — Новосибирск — Горно-Алтайск.

От Москвы до Горно-Алтайска около 3700 км. Часть маршрута совпадает с направлением на другие популярные автомобильные точки страны — например, до Казани ведет платная трасса М-12 «Восток», которая позволяет заметно сократить время в пути по сравнению со старой дорогой М-7 «Волга». Решение о том, использовать ли платный участок М-12, зависит от того, готов ли путешественник доплатить за скорость и комфорт — эта трасса не имеет светофоров, разделена барьером и рассчитана на стабильную скорость движения.

От Казани до Екатеринбурга тоже есть построенные платные участки, а уже скоро М-12 доберется и до Тюмени. По крайней мере, в середине июля президент России Владимир Путин встречался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и спросил его, когда трасса М-12 дойдет до Тюмени. «Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», — ответил Хуснуллин. Предполагается, что после Тюмени трасса пойдет дальше — как раз в направлении Алтая через Омск и Новосибирск.

Ключевая часть маршрута на финальном отрезке — это трасса Р-256 «Чуйский тракт», которая связывает Новосибирск через Бийск с Горно-Алтайском и дальше уходит в горы до границы с Монголией. Журнал National Geographic включил Чуйский тракт в десятку самых красивых автомобильных дорог мира, а в городе Бийске даже есть целый музей, посвященный истории строительства этой трассы. Именно от Бийска и начинается самая живописная часть пути, где дорога поднимается в предгорья и идет вдоль реки Катунь.

Туристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай Фото: Андрей Варенков /РИА Новости

Сколько дней закладывать на дорогу

Навигаторы обычно пишут, что от Москвы до Горного Алтая — 48–50 часов пути. Однако надо понимать — это время движения на машине без остановок и отдыха с максимально разрешенной скоростью. И просто физически невозможно проехать это расстояние за один присест. И даже за два.

К тому же, собираясь в такое далекое путешествие по России, надо понимать — это не гонка «Формулы-1», тут скорость никому не нужна. Напротив — автомобильное путешествие предполагает получение удовольствия не только на финише, но и в процессе самой поездки. И в городах, где вы будете останавливаться, лучше не только ночевать, но и ходить на небольшие экскурсии. Это позволит за одну поездку познакомиться со многими регионами страны.

Например, при поездке из Москвы на Алтай можно двигаться по такому маршруту:

Москва — Казань (около восьми часов пути);

Казань — Екатеринбург (около девяти часов);

Екатеринбург — Омск (около 12 часов);

Омск — Новосибирск (около девяти часов);

Новосибирск — Горно-Алтайск (около 6,5 часа).

То есть поездка в одну сторону займет пять дней. На первый взгляд может показаться, что это очень долго. Однако не забывайте, что в течение этих дней вы побываете в разных городах и увидите огромную часть России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоит поездка: платная дорога, бензин, отели

По данным Росстата, средняя цена литра бензина АИ-95 по России на 27 июля 2026 года составила 79,94 руб., хотя стоимость топлива заметно различается по регионам, которые пересекает маршрут. Например, если в Москве в конце июля литр АИ-95 стоил 75,67 руб., то в Республике Алтай — 87,10 руб., в Новосибирской области — 93,98 руб., а в Омской области — 66,99 руб.

При среднем расходе легкового автомобиля около 10 л на 100 км и общем пробеге в одну сторону порядка 3700 км придется потратить 370 л топлива. Умножая на среднюю цену литра в стране, получим 29 577 руб. в одну сторону, а туда и обратно, соответственно, 59 154 руб.

Вторая крупная статья расходов — это отели. Если двигаться по предложенному нами «расслабленному» маршруту, то надо будет делать четыре остановки на ночевку по пути туда — и столько же обратно. Стоимость сильно зависит от уровня отелей и предлагаемых услуг. Но для расчета можно взять сумму в 5000 руб. в сутки. Итого восемь ночевок туда-обратно — это 40 000 руб.

Серьезно сэкономить здесь можно, если поехать на Алтай со своей палаткой. В ней же, кстати, можно ночевать и в самом Алтае — многие кемпинги разрешают «диким» туристам расставлять свои палатки на территории комплексов (обычно это стоит недорого).

Еще один пункт — это платные дороги от Москвы до Екатеринбурга. Поездка по М-12 «Восток» обойдется в 8599 руб. в одну сторону, то есть туда-обратно — 17 198 руб.

Итого: 59 154 руб. (бензин) + 40 000 руб. (восемь ночевок) + 17 198 руб. (платная дорога) = 116 352 руб. за один автомобиль.

Скоростная федеральная автомобильная дорога М-12 «Восток» Фото: Максим Богодвид /РИА Новости

Дороги на Чуйском тракте: что важно знать перед поездкой

Состояние дорожного покрытия до Алтая и на самом Чуйском тракте в целом хорошее, но при съезде с основной трассы на второстепенные дороги ситуация меняется — там встречаются каменистые участки, резкие спуски и подъемы. И в таких местах лучше себя чувствуют кроссоверы или внедорожники с большим дорожным просветом и полным приводом.

Отдельная опасность — камнепады на участках, где Чуйский тракт проходит под отвесными скалами (в таких местах установлены предупреждающие знаки, и на них надо обращать внимание). Еще одна особенность движения по Алтаю — свободно пасущийся домашний скот. Козы и коровы часто выходят на проезжую часть, поэтому здесь особенно важно соблюдать скоростной режим.

А еще перед поездкой на такое большое расстояние стоит провести техобслуживание автомобиля, особенно если вы давно не меняли масло в двигателе. И на автосервисе попросите мастеров уделить внимание тормозной системе, поскольку поездка по Алтаю включает перевалы и затяжные участки серпантина.

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