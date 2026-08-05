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05 августа 2026 в 03:25

Росстат выяснил, на сколько выросла средняя зарплата в Москве

Средняя зарплата в Москве за год выросла до 183,6 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Средняя заработная плата в Москве за год увеличилась более чем на 15 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Так, в мае 2026 года средняя зарплата в столице составила 183,6 тыс. рублей.

Годом ранее этот показатель находился на уровне 168,4 тыс. рублей. То есть за год средняя заработная плата в Москве выросла на 15,2 тыс. рублей. По данным Росстата, средний размер начисленной месячной заработной платы по России в мае 2026 года составил 110 216 рублей.

Ранее юрист Михаил Меркулов заявил, что инвалиды, а также некоторые другие категории работников имеют право уходить с работы раньше без потери зарплаты, если это предусмотрено законодательством. Он напомнил, что такие нормы закреплены в Трудовом кодексе РФ.

До этого эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов заявил, что курс реабилитации открывает людям с инвалидностью двери в бесплатные спортивные секции. По его словам, достаточно внести нужную запись в индивидуальную программу восстановления и государство уже не сможет отказать в подборе подходящих тренировок.

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