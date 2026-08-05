В МИД РФ сообщили о росте погибших жителей РФ после назначения Драпатого

В МИД РФ сообщили о росте погибших жителей РФ после назначения Драпатого Мирошник: после назначения Драпатого пострадали около 950 мирных жителей РФ

После назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ пострадали около 950 мирных жителей России, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Речь идет о периоде с 21 июля.

За это время пострадали по меньшей мере 45 детей, 15 из них погибли. Нацисты активизировали атаки на гражданские пассажирские автобусы, автомобильный транспорт, сельскохозяйственную технику, санитарные автомобили, увеличили площади дистанционного минирования, — сказал Мирошник.

Киев, по его оценке, «выбрал путь террористической войны и военных преступлений против гражданского населения». По словам Мирошника, с приходом Драпатого на должность главнокомандующего линия, которую дипломат охарактеризовал как «трусливый терроризм», вышла на новый уровень эскалации.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что сразу восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации. Среди них оказались студенты и аспиранты заочной и вечерней форм обучения, а также граждане, которые получают второе или третье высшее образование.