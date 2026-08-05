WB строит склады в Казахстане: как изменятся цены и сроки доставки для РФ

Российский маркетплейс Wildberries на фоне массированных атак ВСУ на свои логистические центры строит склады в Казахстане. Министр торговли республики Арман Шаккалиев раскрыл масштабы: почти 260 тысяч квадратных метров в Алма-Ате и Астане должны заработать уже в первом квартале следующего года. Что это значит для российских покупателей — подорожают ли товары и как изменятся сроки доставки, разбирался NEWS.ru.

Сколько складов строит Wildberries в Казахстане

Как заявил министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев, в настоящее время маркетплейс возводит в республике около 260 000 квадратных метров складских помещений. По словам чиновника, их планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года.

«Насколько известно, порядка 46 000 квадратных метров — это арендованные площади. В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 000 квадратных метров, компания ведет строительные работы и в Астане — 100 000 квадратных метров. Это планы по развитию местного филиала Wildberries», — сообщил министр.

При этом в Министерстве торговли и интеграции Казахстана ранее заявили, что официальных обращений от компании по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории республики не поступало. «В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан», — указали в ведомстве.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) NEWS.ru пояснили, что в странах присутствия ведется плановая работа по строительству логистических объектов, часть из них будет введена в эксплуатацию в ближайшее время: «Все наши организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров».

Типовой склад Wildberries в Подмосковье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ранее власти Казахстана запросили у Wildberries данные об ущербе, который понесли казахстанские продавцы от атак на логистические центры. Также сообщалось, что руководство маркетплейса обсудило с правительством РФ комплекс мер поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак. Глава компании Татьяна Ким сообщила, что разрабатывается общая система помощи для всех пострадавших. При этом компания уже выплатила два транша помощи продавцам.

Насколько подорожает логистика Wildberries

Подорожание товаров для россиян в случае их доставки со складов в Казахстане может составить 15–25% — в первую очередь за счет НДС, таможенного декларирования и обязательной маркировки, допустил в беседе с NEWS.ru руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексей Климовский. По его словам, дополнительную нагрузку создадут усложнение логистики и расходы на трансграничную перевозку. «Для компании эта перестройка бизнеса также окажется крайне болезненной и дорогостоящей», — заключил собеседник.

Руководитель маркетингово-коммуникационного агентства «Стратагема», экономист Роман Черемухин заявил NEWS.ru, что прямого роста цен для россиян не произойдет — напротив, доступ к приграничным хабам нивелирует плечо посреднических наценок на 3–7%. «Новая схема абсорбирует часть таможенно-распределительных издержек, компенсируя транзитную инфляцию. Подорожание отдельных категорий вероятно лишь при валютных шоках, тогда как сама инфраструктура создает запас ценовой прочности», — отметил эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие товары могут подорожать в первую очередь

По мнению Климовского, сильнее всего могут подорожать крупногабаритные и тяжелые товары: мебель, бытовая техника, стройматериалы, стоимость доставки которых сравнительно велика. Хрупкие товары потребуют усиленной упаковки и страховки, что также может увеличить издержки. Мелкая электроника, одежда и аксессуары, скорее всего, подорожают меньше.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев также допустил в разговоре с NEWS.ru, что удорожание, если оно произойдет, вероятно, коснется именно тяжелых крупногабаритных товаров, для которых маркетплейс предлагает модели продаж с доставкой «от двери до двери». Впрочем, он полагает, что резкого скачка цен не случится.

Спикер ВШЭ и член Совета по электронной коммерции ТПП РФ Елена Соловьева также предположила, что значительного роста цен на товары из-за возможного переноса части мощностей в Казахстан ожидать не стоит.

«У компании достаточно внутренних ресурсов, чтобы компенсировать удорожание логистики и удержать цены на конкурентном уровне. Wildberries работает на высококонкурентном рынке — рядом с Ozon, „Яндекс Маркетом“ и Lamoda, и резкое повышение цен грозит потерей доли рынка в пользу этих игроков», — пояснила собеседница NEWS.ru.

По ее мнению, компания скорее пойдет на снижение собственной маржи или оптимизацию других статей расходов, чем переложит издержки на покупателя. «Так что даже если часть товаров действительно начнет идти через казахстанские склады, для конечного потребителя в России это останется практически незаметным — по крайней мере, в среднесрочной перспективе», — предположила Соловьева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как изменятся сроки доставки товаров через Казахстан

По оценкам Климовского, сроки доставки могут увеличиться на 3–7 дней в зависимости от региона. При этом, указал он, Wildberries будет стараться оптимизировать маршруты, используя хабы в приграничных регионах России.

Абелев предположил, что доставка в европейскую часть России может удлиниться. «Будет разница в сроках для разных регионов. Принцип логистики не меняется. Чем дальше склад от покупателя, тем дольше доставка. Для жителей Москвы и Центральной России заказ через Казахстан будет идти дольше, чем с локальных складов. А вот для Сибири и Дальнего Востока ситуация может оказаться даже более выгодной, нежели поставка через европейскую часть России», — пояснил эксперт.

Черемухин прогнозирует, что география поставок из Азии претерпит дифференциацию в пользу регионов с прямой сухопутной связью. По его оценкам, для Сибири и Урала плечо сократится на 2–4 дня за счет исключения московского логистического узла: «В Москву и Центральную Россию сроки не изменятся или ускорятся на день, а для Дальнего Востока логистика перестроится без существенных временных потерь».

Директор по аналитике Инго Банка, кандидат экономических наук Василий Кутьин заявил NEWS.ru, что в целом появление двух дополнительных хабов на севере и юге Казахстана должно сократить сроки доставки в отдаленные уголки России. Он считает, что в первую очередь от новых хабов выиграют Урал, Сибирь и Дальний Восток. «Новые склады в Казахстане позволят обрабатывать заказы из Казахстана быстрее для этих регионов. Но для центральных регионов эффект может быть менее заметным. Поэтому нельзя сказать, что срок вырастет одинаково для всех: для некоторых направлений доставка станет заметно оперативнее», — пояснил Кутьин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто выиграет от переноса складов Wildberries в Казахстан

Климовский полагает, что Казахстан получит дополнительные средства за счет налогов и пошлин, а также сильный переговорный рычаг. При этом он выразил опасения, что российские покупатели могут проиграть в случае, если товары станут дороже и будут доставляться дольше.

Абелев считает, что главные дивиденды от таких изменений получит сам Wildberries, поскольку компания диверсифицирует свои логистические риски. Также, по его словам, выигрывает Казахстан, который получит новые рабочие места и стимулирование развития местного бизнеса.

Черемухин подчеркнул: на главную стратегическую премию действительно может рассчитывать Wildberries, цементирующий монополию в ЕАЭС и оптимизирующий налогово-таможенную коммуникацию. «Казахстанский бизнес обретает прямую витрину для выхода на 140-миллионный российский рынок. Российский покупатель выигрывает за счет расширения матрицы параллельного импорта и стабилизации ценообразования. Формирование распределительного кластера в Казахстане окончательно закрепляет статус республики как главного транзитного узла Евразии», — пояснил собеседник.

Кутьин также считает, что казахстанские производители и производители из Средней Азии получают доступ к более широкому рынку и возможности продавать свою продукцию в Россию. Российские же покупатели, по его мнению, могут выиграть за счет более быстрой доставки и, возможно, более низких цен на некоторые категории товаров.

Работа логистического центра Wildberries Фото: Ilya Moskovets//Global Look Press

Каков масштаб атак ВСУ на склады Wildberries

С конца июля ВСУ регулярно атакуют объекты Wildberries. По последним данным, затронута работа не менее 15 распределительных центров в 11 регионах России. После первой атаки на склады в Электростали и Котовске глава компании Татьяна Ким отмечала, что оценка ущерба только по этим объектам займет до 30 дней.

Ранее Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников WB получат выплаты в размере 2 млн рублей. По ее словам, пострадавшим работникам, которые находятся в тяжелом состоянии, компания выплатит по 1 млн рублей.

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