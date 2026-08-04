В Казахстане заинтересовались ущербом от атак ВСУ для местных продавцов В Минторговли Казахстана запросили у Wildberries данные об ущербе для продавцов

Власти Казахстана запросили у маркетплейса Wildberries данные об ущербе, которые понесли казахстанские продавцы от атак на логистические центры, заявил в беседе с журналистами министр торговли республики Арман Шаккалиев. Он напомнил, что страны в рамках ЕАЭС на постоянной основе обмениваются информацией. Трансляция выступления министра доступна в Telegram-канале Правительства Казахстана.

Цель: информирован — значит вооружен. Мы в любом случае должны мониторить ситуацию, что касается электронной торговли. Тем более в рамках ЕАЭС мы на постоянной основе обмениваемся данными, — заявил глава торгового ведомства.

Шаккалиев добавил, что руководство страны ожидает от Wildberries подобной информации. При этом ранее он заявлял, что Казахстан по закону не сможет компенсировать потери для местных продавцов. Они понесли ущерб на территории другой страны.

Прежде стало известно, что Wildberries уже строит в Казахстане складские помещения общей площадью порядка 260 тыс. квадратных метров. Планируется, что логистические объекты введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года.