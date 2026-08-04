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04 августа 2026 в 12:48

У Слепакова нашли еще две квартиры в престижном районе Москвы

SHOT: Слепаков переписал две элитные квартиры в Москве на родителей

Семен Слепаков Семен Слепаков Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
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Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переписал две элитные квартиры в Москве общей стоимостью 80 млн рублей на родителей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, юморист купил первую квартиру площадью 93 «квадрата» в доме на Крупской улице на пике своей популярности в России — в 2012 году.

Через шесть лет он стал владельцем второй квартиры площадью 65 «квадратов» в той же восьмиэтажке. Слепаков объединил их в одну и получил 158 квадратных метров. В данный момент обе квартиры оформлены на 73-летнего Сергея и 71-летнюю Марину Слепаковых.

Уточняется, что родители Слепакова вместе с сыном обосновались в Тель-Авиве, а в столичной квартире проживает подруга семьи. Мать юмориста периодически приезжает в Москву, о чем свидетельствуют ее расходы после похода в ЦУМ. По данным SHOT, за 2023-2024 годы она потратила там боле полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) подала заявление о закрытии своего ИП в России. Предположительно, артистка пошла на такой шаг в связи с принятием закона, запрещающего ей продавать имущество.

Шоу-бизнес
Москва
Семен Слепаков
иноагенты
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