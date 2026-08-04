Названа истинная причина попыток Зеленского рассорить Китай и Россию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам не допустить еще большего сближения РФ и КНР, поскольку в Киеве и на Западе боятся военного сотрудничества Москвы и Пекина, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, действия лидера европейской страны напрямую координируются западными кураторами.

Сложно понять, что на уме у Зеленского. Но он не мог вдруг сам созреть до идеи о недопущении сближения РФ и КНР. Это происходит с подачи западных кураторов, которые в этом заинтересованы. Почему именно сейчас Зеленский начал шевелиться? Появилось сообщение, что идет работа по созданию системы коллективной безопасности ШОС. В Ташкенте находится штаб-квартира Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. Пару лет назад президент РФ Владимир Путин внес предложение преобразовать эту структуру в полноценную систему коллективной безопасности. Это значит, что РФ и КНР в конечном итоге могут стать военными союзниками. Запад этого боится, поэтому может использовать Киев для запуска информационных вбросов, — сказал Перенджиев.

Он также отметил, что недавняя поездка Путина в Казахстан заметно укрепила двусторонние связи, в результате чего Астана стала проявлять гораздо меньше симпатий к западному вектору. По мнению доцента, Запад решил сделать ставку на так называемый Транскаспийский маршрут, который проходит в обход РФ и может быть подан китайской стороне как более надежная альтернатива на случай непредвиденных обстоятельств.

РФ и КНР работают над тем, чтобы вся Центральная Азия не находилась под сильным влиянием США и Британии. Определенным шагом в нашу пользу стал визит Путина в Астану. В результате было подписано немало договоров, которые сильнее сплотили Россию и Казахстан. В определенном смысле Астана стала более дружественной Пекину и теперь меньше смотрит на Запад. Тот, в свою очередь, может сыграть на том, чтобы Китай меньше сотрудничал с РФ и больше уделял внимания маршрутам в обход нашей территории. Например, использовал Транскаспийский коридор, который не проходит по российской земле, — заключил Перенджиев.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что страны Запада в связке со своими азиатскими партнерами работают над созданием в регионе аналога НАТО. Кроме того, по его словам, вновь пошли разговоры об открытии в Токио первого в Азии офиса Североатлантического альянса.