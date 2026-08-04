ВСУ за сутки потеряли практически полторы тысячи человек Минобороны России: потери ВСУ за сутки составили порядка 1435 человек

Потери ВСУ за сутки в зоне специальной военной операции составили порядка 1435 человек, сообщили в канале Минобороны России в МАКСе. Больше всего противник потерял в зоне действий подразделений российской группировки войск «Восток» — больше 345 человек.

В зоне действия группировки «Север» ВСУ потеряли свыше 275 человек. Группировка «Запад» ликвидировала более 210 солдат противника, «Южная» — до 215, «Центр» — свыше 355, а «Днепр» — до 35 военнослужащих, уточнили в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Подразделения группировки «Север» взяли контроль над объектом.

Кроме того, российская армия поразила логистический центр ВСУ в районе Бурыни в Сумской области при помощи «Герани». В военном ведомстве добавили, что бойцы СВО регулярно наносят поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры.

Также российские солдаты прорвали оборону ВСУ в селе Барвиновка в Запорожской области. Расстояние от Запорожья до населенного пункта составляет порядка 80 км.