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04 августа 2026 в 15:07

Раскрыто, почему Сергей Лазарев сдает купленные в Майами апартаменты

Mash: певец Лазарев начал сдавать апартаменты в Майами за $3200 в месяц

Сергей Лазарев Сергей Лазарев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Telegram-канал Mash передает, что певец Сергей Лазарев начал сдавать в аренду недавно купленные апартаменты в Майами. В материале сказано, что цена аренды составляет $3200 (около 278 тыс. рублей) в месяц, первоначально агентство выставило ценник в $2900, затем подняло плату на $300 (24 021 рубль).

По данным канала, артист решил сдавать жилплощадь из-за плотного графика выступлений, а также чтобы отбить потраченные на недвижимость средства — годовой налог в размере $14 тыс. (около 1,2 млн рублей) и стоимость жилья около $1 млн (около 87 млн рублей). В материале сказано, что при текущей цене Лазарев сможет вернуть сумму годового налога за пять месяцев аренды, а полную стоимость квартиры — за 27,5 года без учета инфляции. Информации о том, как долго квартира будет сдаваться и есть ли уже арендаторы, не поступало.

Ранее Лазарев сообщил, что стал владельцем квартиры в Майами за $1 млн (79 млн рублей). Уточнялось, что артист приобрел апартаменты в премиальном комплексе The Floridian Condo, расположенном на побережье Майами-Бич.

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Сергей Лазарев
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