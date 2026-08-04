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04 августа 2026 в 15:55

Сотрудник ФБР украл крипту на $1 млн и сам сдался полиции

Агент ФБР незаконно присвоил $1 млн с криптовалютных счетов иностранцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудник Федерального бюро расследований Патрик Стивен Яроч незаконно присвоил $1 млн (около 80 млн рублей) с криптовалютных счетов иностранцев, следует из материалов дела, поданного ФБР в Окружной суд Вирджинии. Отмечается, что мужчина сам сдался полиции.

Яроч заявил, что он проник в систему ФБР и обнаружил ключи, необходимые для перевода денег из криптокошельков на свой счет. Он осуществил примерно 10-12 переводов и не знал, какая конкретно сумма была затронута, поскольку она смешалась с другими его активами. Сумма составила не менее $1 млн, — говорится в публикации.

В доме подозреваемого был проведен обыск. Бюро приняло решение об увольнении Яроча, после чего его арестовали по подозрению в хищении краденого имущества, ценных бумаг и денежных средств.

До этого сообщалось, что из музея ювелирного дела Лалик во Франции похитили драгоценности общей стоимостью около €4 млн (около 367 млн рублей). Злоумышленники проникли в здание музея, расположенного в коммуне Винжен-сюр-Модер. Во время взлома сработала сигнализация, однако преступникам удалось скрыться.

Ранее в Великобритании осудили четырех граждан Румынии, признанных виновными в серии краж со взломом в новых жилых домах. Отмечалось, что ущерб от преступлений превысил 1 млн фунтов стерлингов, а всего пострадали 449 домов.

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