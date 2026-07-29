ФБР устроило взбучку украинским силовикам из-за скам-офисов мошенников

Украинские власти готовятся к масштабной борьбе с мошенническими кол-центрами по просьбе западных партнеров, пишет «Страна». По данным источника, массовые рейды могут начаться уже 1 августа.

По информации издания, украинские силовики провели совещание с западными коллегами, включая представителя ФБР. В материале говорится, что европейцы и американцы начали настойчивее требовать от Украины разобраться с аферистами, которые уже начали обманывать их граждан. При этом владельцы ряда офисов, находящиеся за пределами Украины, отказываются добровольно прекращать работу и готовы противостоять силовикам.

Украинские кол-центры прославились на весь мир после двух криминальных историй. На Бали расчленили Игоря Комарова. Погибший якобы был связан с мошенниками. Также в Монако пытались подорвать бизнесмена Вадима Ермолаева, который мог быть причастен к деятельности сети кол-центров в Днепропетровске.

Ранее сообщалось, что индустрия мошеннических кол-центров на Украине может приносить до $1 млрд (79 млрд рублей) в месяц, а число занятых в ней оценивается примерно в 60 тыс. человек. В 2023 году число кол-центров в стране оценивалось в 1–2 тыс., хотя после серии рейдов оно сократилось примерно на треть. Новых сотрудников открыто ищут через соцсети, мессенджеры и сайты с вакансиями. Особенно активно вербуют молодежь: предпочтительный возраст кандидатов — от 15 до 28 лет.