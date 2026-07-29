Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 19:15

ФБР устроило взбучку украинским силовикам из-за скам-офисов мошенников

Запад потребовал от Киева усилить борьбу с мошенническими кол-центрами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские власти готовятся к масштабной борьбе с мошенническими кол-центрами по просьбе западных партнеров, пишет «Страна». По данным источника, массовые рейды могут начаться уже 1 августа.

По информации издания, украинские силовики провели совещание с западными коллегами, включая представителя ФБР. В материале говорится, что европейцы и американцы начали настойчивее требовать от Украины разобраться с аферистами, которые уже начали обманывать их граждан. При этом владельцы ряда офисов, находящиеся за пределами Украины, отказываются добровольно прекращать работу и готовы противостоять силовикам.

Украинские кол-центры прославились на весь мир после двух криминальных историй. На Бали расчленили Игоря Комарова. Погибший якобы был связан с мошенниками. Также в Монако пытались подорвать бизнесмена Вадима Ермолаева, который мог быть причастен к деятельности сети кол-центров в Днепропетровске.

Ранее сообщалось, что индустрия мошеннических кол-центров на Украине может приносить до $1 млрд (79 млрд рублей) в месяц, а число занятых в ней оценивается примерно в 60 тыс. человек. В 2023 году число кол-центров в стране оценивалось в 1–2 тыс., хотя после серии рейдов оно сократилось примерно на треть. Новых сотрудников открыто ищут через соцсети, мессенджеры и сайты с вакансиями. Особенно активно вербуют молодежь: предпочтительный возраст кандидатов — от 15 до 28 лет.

Европа
США
ФБР
рейды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Летучая мышь пробралась в квартиру жителей Башкирии и уснула за шторой
«Август заберет свое лето»: москвичам пообещали прохладную погоду
Конфиденциальные данные британских чиновников слили в даркнет
5,5 млрд рублей Чубайса, удар Ирана по Украине, судьба Telegram: что дальше
Одну из самых красивых рыб в мире поймали на Сахалине
«Сообщите семье»: бутылку с запиской девочки от 1973 года нашли в болоте
Установлен возможный убийца модели из Ромашково
Американец прилетел в Москву лечить спину после отказа клиник США
В ТЦ «Павелецкая Плаза» началась эвакуация
Названы хедлайнеры фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» в Петербурге
Востоковед раскрыл, кто является главным врагом для йеменских хуситов
Центробанк поднял курс доллара до максимума за четыре месяца
В центре Стамбула полыхает торговый центр
Задержан второй фигурант по делу об избиении ученого Зезина на Урале
Ограничения по бензину сняли в российском регионе
Поляки решили снести еще один памятник советским воинам
Спасателям пришлось вызволять московского студента из пояса верности
«Носитель отсталости»: Вован и Лексус назвали любимых героев для пранков
Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в РФ в мае
Востоковед оценил, представляют ли йеменские хуситы угрозу для Запада
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.