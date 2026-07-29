Востоковед оценил, представляют ли йеменские хуситы угрозу для Запада

Движение «Ансар Аллах», которое открыто выступает против Запада, вряд ли способно подорвать его монолитную мощь, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ученый-востоковед, дипломат Александр Вавилов. По его словам, их сил недостаточно, чтобы нанести урон одному из главных противников — Соединенным Штатам.

Однако они создают дополнительные очаги напряженности и конфликтности на Ближнем Востоке, особенно после эскалации между Израилем, США и Ираном. Это, безусловно, осложняет обстановку, но не более того, — пояснил Вавилов.

При этом ключевым врагом для движения «Ансар Аллах», по словам ученого, остается Израиль. Вавилов отметил, что хуситы считают это государство сионистским и ставят себе цель добиться его уничтожения.

Ранее стало известно о планах хуситов ввести пошлины для прохода судов через Баб-эль-Мандебский пролив в южной части Красного моря. Как утверждают СМИ, таким образом йеменские повстанцы рассчитывают нарастить давление на США. При этом «Ансар Аллах» не намерено взимать плату за пересечение акватории только с китайских танкеров.