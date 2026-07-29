Хуситы захотели последовать примеру Трампа

Йеменские хуситы рассматривают возможность ввести пошлины для коммерческих судов за проход через Баб-эль-Мандебский пролив в южной части Красного моря, пишет Reuters со ссылкой на источники в регионе. Конкретные сроки введения тарифов пока не известны.

Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Хуситы хотят нарастить давление на США. Так, планируется сделать исключение для прохода китайских судов.

Хуситы попытаются получить контроль над Красным морем и, если им это удастся, будут взимать плату с проходящих судов, — заявил министр планирования и международного сотрудничества страны Афрах аз-Зуба.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил ввести американский сбор за проход судов через Ормузский пролив. Хозяин Белого дома считал эту идею хорошей. В то же время арабские монархии Персидского залива выступили против этой инициативы.

Кроме того, атаки йеменских хуситов заставили крупнейшую в Саудовской Аравии нефтяную компанию Saudi Aramco приостановить работу нефтеперерабатывающего завода. На паузу было поставлено производство в Джидде мощностью 400 тыс. баррелей.