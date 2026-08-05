Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 10:14

Хуситы объявили об ударе по саудовскому танкеру Wafa в Красном море

Фото: IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Йеменское хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по саудовскому танкеру Wafa в акватории Красного моря, сообщили представители группировки. Согласно предоставленной информации, судно было атаковано баллистическими ракетами в районе порта Янбу, передает ТАСС.

Атаковали саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря в районе [порта] Янбу с использованием нескольких баллистических ракет, — говорится в сообщении.

В «Ансар Аллах» отметили, что восемь танкеров Саудовской Аравии подверглись ударам с момента введения движением морской блокады 22 июля. Еще 29 кораблей в Красном и Аравийском морях были вынуждены сменить курс, добавили хуситы.

Ранее востоковед и дипломат Александр Вавилов заявил, что основным противником йеменского движения «Ансар Аллах» является Израиль, который хуситы называют главной целью для уничтожения. Эксперт отметил, что группировка активно применяет ракеты и БПЛА, которые, с большой вероятностью, поступают из Ирана.

Также он выразил мнение, что движение «Ансар Аллах», открыто противостоящее Западу, вряд ли способно подорвать его целостную мощь. По его оценке, возможностей хуситов недостаточно для нанесения ущерба одному из главных противников — США.

Мир
Йемен
Саудовская Аравия
Красное море
хуситы
танкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Свинцов: дело ФАС против Apple не грозит работе iPhone в России
На месте пожара на АЗС в Ростове развернули мобильную приемную полиции
Травматолог назвал распространенную ошибку при обработке ран
Медведчук заявил, что Евросоюз финансирует свой развал
Вайкуле выставила особняк в Латвии с огромной скидкой
Стало известно, что грозит пассажирам с чемоданными-матрешками
Бойцы ВС России проявили смекалку для разведки на фронте
Наступление ВС РФ на Запорожье 5 августа: последние новости, заход в Орехов
Овчинский: в Москве открыли инсталляции к 70-летию Дня строителя
Юрист рассказала, в каких случаях за курение в доме грозит штраф
Штат ВС России увеличен на 27 тыс. человек
Гастроэнтеролог объяснил, как протекает циклоспороз
ВОЗ предупредила о клещах из-за опасного вируса Бурбон
Эксперт по фитнесу ответил, реально ли расслабиться на йоге со стрельбой
«Руки и ноги были связаны»: в Малайзии нашли тело известного бизнесмена
Удары по Украине сегодня, 5 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия
Самокатчик разбил губу девушке после замечания об опасной езде
Россиянин рассказал, как собирался поджечь военкомат
Стало известно, как изменятся цены на продукты из-за закона о мониторинге
Россиянам перечислили рекомендуемые внеклассные занятия
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.