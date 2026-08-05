Хуситы объявили об ударе по саудовскому танкеру Wafa в Красном море

Хуситы объявили об ударе по саудовскому танкеру Wafa в Красном море

Йеменское хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по саудовскому танкеру Wafa в акватории Красного моря, сообщили представители группировки. Согласно предоставленной информации, судно было атаковано баллистическими ракетами в районе порта Янбу, передает ТАСС.

Атаковали саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря в районе [порта] Янбу с использованием нескольких баллистических ракет, — говорится в сообщении.

В «Ансар Аллах» отметили, что восемь танкеров Саудовской Аравии подверглись ударам с момента введения движением морской блокады 22 июля. Еще 29 кораблей в Красном и Аравийском морях были вынуждены сменить курс, добавили хуситы.

Ранее востоковед и дипломат Александр Вавилов заявил, что основным противником йеменского движения «Ансар Аллах» является Израиль, который хуситы называют главной целью для уничтожения. Эксперт отметил, что группировка активно применяет ракеты и БПЛА, которые, с большой вероятностью, поступают из Ирана.

Также он выразил мнение, что движение «Ансар Аллах», открыто противостоящее Западу, вряд ли способно подорвать его целостную мощь. По его оценке, возможностей хуситов недостаточно для нанесения ущерба одному из главных противников — США.