Вайкуле выставила особняк в Латвии с огромной скидкой Вайкуле снизила цену на особняк в Латвии до €4,8 млн

Певица Лайма Вайкуле снизила цену на свой особняк в латвийском районе Лиелупе до €4,8 млн (446 млн рублей), сообщает Telegram-канал Mash. Недвижимость продается с начала 2010-х годов. Изначально артистка оценивала дом в €5 млн (465 млн рублей), а сейчас, как утверждается, готова обсуждать цену примерно до €4 млн (372 млн рублей) при срочной покупке.

Особняк площадью около 500 кв. м расположен в престижном районе. В доме есть бассейн, панорамный зал, просторная гостиная, мебель из натуральных материалов и пианино. Также на участке находятся статуи и цветы.

Утверждается, что риелторы при подборе покупателей рассматривают клиентов без гражданства России, однако готовы сделать исключение при увеличении стоимости примерно на €1 млн (93 млн рублей). Для освобождения дома после продажи потребуется больше месяца.

Ранее стало известно, что Лайма Вайкуле оступилась и упала спиной на сцене во время выступления на фестивале «Лайма Рандеву» в Юрмале. Инцидент произошел, когда артистка исполняла песню на русском языке. После падения Вайкуле оказалась на полу среди участников массовки.