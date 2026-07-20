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20 июля 2026 в 17:10

Скандальную квартиру Долиной вновь продают? Правда или нет, что известно

Лариса Долина и Полина Лурье Лариса Долина и Полина Лурье Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Полина Лурье выставила на продажу бывшую квартиру Ларисы Долиной, утверждают СМИ. Что известно, правда ли это, какую цену хотят после скандала со «схемой Долиной»?

За сколько хотят продать скандальную квартиру Ларисы Долиной

20 июля СМИ сообщили, что Полина Лурье якобы собирается продать бывшую квартиру Ларисы Долиной, права собственности на которую смогла добиться только после многочисленных судов. Квартиру, которая была куплена за 138 млн рублей, хотят продать более чем за 200 млн.

По данным СМИ, за месяцы, прошедшие после решения Верховного суда по делу о спорной квартире в декабре 2025 года, Лурье не въехала в свою недвижимость. Источник утверждает, что владелица решила продать жилье без широкой огласки вместе с обстановкой — включая мебель, интерьер, антиквариат, ремонт и паркет с инициалами певицы.

Telegram-канал Mash утверждает, что продажей квартиры занимается риелтор из того же агентства, к которому обращалась Лариса Долина. При этом продажа не афишируется и объявления нет ни на одном ресурсе.

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил NEWS.ru, что бывшую квартиру Долиной едва ли удастся продать за 200 млн рублей.

«Теоретически можно рассматривать, что это был выкуп с целью заработка. Но еще надо купить эту квартиру с такой историей! Кто-то испугается, кто-то не захочет скандальную недвижимость. Посмотрим, за что продаст, рынок покажет. На премиальный сегмент сейчас не такой активный спрос, как в 2025 году. Увидим, какую итоговую цену установят, рынок покажет», — считает Барсуков.

В разговоре с NEWS.ru адвокат Светлана Свириденко, которая представляла Полину Лурье в ходе судов с певицей, отказалась комментировать тему продажи квартиры.

«Эту тему мы не комментируем. До свидания», — объявила Свириденко.

Позже другим СМИ Свириденко сказала, что информация о продаже квартиры является фейком.

«Ничего Лурье не продает. Кому-то скучно, видимо, вот и пишут всякое про нее», — заявила адвокат.

Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что в разговоре с ними Полина Лурье лично опровергла информацию о продаже квартиры. Отмечается, что в квартире площадью 236 кв. м так и не был сделан ремонт.

«В январе 2026 года после получения ключей от самой обсуждаемой в стране квартиры Полина приступила к поиску дизайнеров. В планах было полностью избавиться от „тяжелого люкса“, доставшегося от Ларисы Долиной. За семь месяцев единственный представленный дизайн-проект так и не был утвержден», — пишет Telegram-канал.

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