Трасса «Новороссия» под контролем РФ: защищен ли сухопутный мост в Крым?

Губернатор Запорожья доложил, что ВС РФ удалось взять под контроль трассу Р-280 «Новороссия». Как часто дроны ВСУ бьют по этой трассе, что с поставками топлива в Крым?

Что рассказал Балицкий о трассе «Новороссия», ситуация 20 июля

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину, что трасса Р-280 «Новороссия» полностью взята под контроль ВС РФ.

«Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. Могу сказать, к чести военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов. Средства, которые применяются, все время совершенствуются. Есть новые способы применяемые, есть новые средства, которые применяют вооруженные силы. По вашему указанию дорога была взята под особый контроль, и на сегодняшний день все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены», — приводит слова Балицкого официальный сайт Кремля.

АЗС в Крыму Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

23 июня СМИ сообщили, что президент Путин на совещании с членами кабмина дал поручения по стабилизации ситуации с топливом в Крыму. 8 июля стало известно, что Путин поддержал просьбу главы Крыма Сергея Аксенова о субсидии на топливо для Крыма в размере порядка 85 рублей на литр. 16 июля Аксенов сообщил, что федеральные власти «завершают проработку» поручения президента и субсидии могут заработать с 20 июля.

Что происходит на трассе «Новороссия» 20 июля

Трасса Р-280 «Новороссия» является главным сухопутным коридором в Крым. Автодорога, которая проходит через подконтрольную России территорию Запорожской области, является ключевой для снабжения полуострова всем необходимым, в первую очередь топливом.

С начала июня ВСУ нарастили число ударов по бензовозам и гражданскому автотранспорту на автодороге Р-280. При этом губернаторы Херсонской и Запорожской области отвергли возможность прекращения сообщения с Крымом.

«Вражеские дроны активны сейчас на следующих участках трассы Р-280 „Новороссия“: поворот на Кирилловку — Мелитополь, включая объезд города, Приморск — Бердянск, вплоть до Осипенко. Предупредите родных и близких, кто собирается ехать по трассе „Новороссия“», — сообщил 20 июля председатель движения «Мы вместе с Россией», член ОП РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Аналогичные предупреждения Рогов делал 11, 17 и 18 июля. 17 июля на 493-м километре трассы Р-280 «Новороссия» украинский БПЛА поразил грузовой автомобиль, трое мужчин пострадали. Об угрозе из-за БПЛА Hornet на трассе «Новороссия» регулярно сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Между тем ранее и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ситуация на Р-280 «стабилизируется».

«Делаем все во взаимодействии с военными, силовыми структурами, правоохранительными, которые имеют на это возможности. Разработана система противодействия беспилотникам, их выявления и своевременного устранения», — заявил Сальдо на ПМЭФ-2026

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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