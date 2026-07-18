Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 18 июля: где можно заправиться

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 18 июля: где можно заправиться

В Севастополе сегодня, 18 июля, продажа топлива на АЗС будет осуществляться по QR-кодам, заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 18 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 18 июля приобрести бензин на АЗС можно будет только при наличии QR-кода. Уточняется, что в субботу на заправках «Атан» свободной продажи топлива не будет.

Заправить топливо можно только в бак машины, в канистры — нельзя, заявил глава региона.

«Сколько можно заправить? Лимит — 20 литров. Лимит на АИ-92 — 30 литров. Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Гончарное, Таврида-1, Таврида-2», — отметил он.

QR-коды необходимо получить заранее через специальный чат-бот в мессенджере МАКС. Рассылка начинается в 22:00 — использовать код можно в течение следующего дня.

Развожаев уточнил, что на всех АЗС в Севастополе в свободной продаже, без QR-кода, можно приобрести топливо ДТ NP, лимит — 40 литров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 18 июля

Продажа топлива в Крыму в субботу, 18 июля, организована на нескольких автозаправочных станциях (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики. Согласно данным интерактивной карты, заправиться бензином и дизелем можно в Ялте, Симферополе, Евпатории, Керчи, Джанкое, Новофедоровке, Щелкино и других населенных пунктах.

Минтопэнерго республики накануне сообщило, что на 49 автозаправочных станциях в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае, Евпатории, Алуште, Ялте и Нижнегорском районе была организована свободная продажа топлива. Бензин марки АИ-95+ продавался на 37 заправках, АИ-95 — на 12.

Глава Судака Кирилл Чебышев вечером 17 июля проинформировал о наличии газа и бензина на АЗС.

«На АЗС „Атан“ по Восточному шоссе, 2Б к свободной продаже доступен газ для заправки автомобилей. Также на АЗС „ТЭС“ к свободной продаже доступен бензин марки АИ-95NP на 100 транспортных средств. Напомню, что к заправке доступны до 20 литров только в бак транспортного средства», — сообщил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти приняли решение о субсидировании закупок топлива для республики. Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.

«Рассчитываем, что к понедельнику у нас вопрос субсидий будет решен окончательно», — сказал Аксенов.

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