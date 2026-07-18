Магнитные бури сегодня, 18 июля: что завтра, головные боли, риск инсульта

Сегодня, 18 июля, в течение суток магнитных бурь не ожидается. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 18 и 19 июля

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в субботу, 18 июля, геомагнитная обстановка на Земле останется в целом спокойной. Солнечная активность продолжает снижаться, а вероятность развития магнитной бури остается низкой.

Прогнозируемое значение индекса Ap 18 составит 5, что соответствует нормальному уровню геомагнитной активности. В течение суток существенных магнитных бурь не ожидается, а возможные колебания магнитного поля будут слабыми и не выйдут за пределы естественного фона.

Завтра, 19 июля, по данным экспертов, будет самым спокойным днем ближайшего периода: 87% приходится на нормальное состояние магнитосферы, 10% на слабые возмущения и только около 3% на вероятность магнитной бури.

Как магнитная буря влияет на организм

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов рассказал, что магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему.

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«Наша группа в ИКИ занимается тем, что собирает большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — пояснил он NEWS.ru.

По словам терапевта Анны Лупач, метеозависимым людям в период вспышек на Солнце лучше оставаться дома, спать не меньше восьми часов, а также пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист Лупач отметила, что необходимо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — добавила врач.

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