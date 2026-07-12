Магнитные бури сегодня, 12 июля: что завтра, упадок сил, сильная тошнота

Сегодня, 12 июля, Землю накрывает слабая магнитная буря уровня G1 с пиком активности в вечерние часы, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 июля

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 12 июля, прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 55%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 10%», — сообщили ученые.

Солнечная активность в эти дни оценивается в 2,7 балла при скорости солнечного ветра 539 км/ч, что существенно превышает норму. Накануне учеными была зарегистрирована одна слабая вспышка на Солнце, которая не оказала значительного влияния на геомагнитную обстановку.

Завтра, 13 июля, геомагнитная обстановка уже будет полностью спокойной, добавили эксперты.

Как магнитная буря может влиять на организм

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов пояснил NEWS.ru, что магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему.

«Наша группа в ИКИ занимается тем, что собирает большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — подчеркнул он.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская рассказала NEWS.ru, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — добавила она.

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