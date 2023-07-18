Магнитные бури: как влияют на здоровье людей, какие болезни обостряются 18 июля произошел всплеск активности на Солнце. Чем это опасно для людей с хроническими заболеваниями

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18 июля произошел очередной всплеск геомагнитной активности на Солнце. Первый пик магнитной бури уровня G1 пришелся на период с 09:00 до 12:00 мск. Лаборатория солнечной астрономии Физического института РАН предоставила данные, что второй пик продлится до 21:00 вторника. Вспышки на солнце, которые начались еще 16 июля, могут повлиять на состояние людей — будет болеть или кружиться голова, повысится давление. NEWS.ru узнал, какие группы лиц пострадают больше остальных от магнитных бурь и как самостоятельно помочь организму в этот период.

Кто чаще всех страдает от магнитных бурь

Как рассказала NEWS.ru профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская, во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходит перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила исследователь.

Если человек страдает приступами тахикардии, ишемической болезнью сердца, вегетососудистой дистонией, артериальной гипертонией, то ему будет тяжело переносить магнитные бури.

«Исследования показали, что существует слабая и средняя зависимость от магнитных волн сердечно-сосудистой системы. У таких людей будут включаться всякие аномальные механизмы в организме. У любого человека включается механизм саморегуляции в момент магнитных колебаний. Организм самостоятельно борется с природным явлением. В магнитную бурю здоровый человек может чувствовать себя нормально», — объяснила Рина Заславская.

По ее мнению, особенно тяжело магнитные бури влияют на здоровье пенсионеров: у них при погоде от +30 до +18 в такие периоды «начинает кружится голова».

«Некоторые старики это называют „сдвиг по фазе“. Для них это конец света. Им приходится объяснять, что в таких случаях есть определенные препараты, которые могут помочь пережить природные явления. Тем более сейчас есть большие фармакологические сдвиги в этом плане», — отметила Заславская.

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов также полагает, что от магнитных бурь могут страдать люди старше 45 лет и пожилого возраста. По его словам, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Александр Евдокимов отметил, что бури иногда влияют на детей дошкольного возраста и грудничков. «Они могут начать беспричинно плакать, капризничать, а также хуже спать и есть. Так как у них еще незрелые структуры головного мозга», — пояснил эксперт.

Фото: shutterstock.com

Как магнитные бури влияют на людей с психическими отклонениями

Люди с определенными психическими и психологическими отклонениями могут испытывать панический страх во время магнитных бурь. По словам Рины Заславской, у них наблюдается большой выброс адреналина.

«Во время магнитных колебаний такие люди могут испытывать стресс. Особенно это проявляется у людей с хроническим стрессом. Может начаться сердцебиение, появится чувство страха, страх смерти, частое мочеиспускание и так далее. В общем, начинаются очень нездоровые состояния. Они могут думать, что в какой-то определенный момент могут умереть. Здоровые люди, конечно, приспосабливаются», — объясняет Заславская.

Александр Евдокимов также заверил, что люди с неуравновешенной и неустойчивой психикой могут быть метеозависимы. «Они также плохо реагируют на изменения в погоде, самочувствие ухудшается, потому что у них изначально есть вегетативная дисфункция».

Что может помочь пережить магнитные бури

По словам Рины Заславской, людям с нарушениями психики в моменты магнитных бурь помогут физические нагрузки, прогулки в лесу. Помимо этого, существуют лекарства, которые после консультации с врачом стоит принимать в такие моменты. Рекомендуется ознакомиться с инструкцией, чтобы правильно рассчитать дозировку.

«Панические атаки — это выброс адреналина. После выброса адреналина у человека может подняться давление, нарушится ритм сердца, а также начаться боль в груди. Поэтому можно рекомендовать адреноблокаторы (препараты, который блокирует выброс адреналина в стенках кровеносных сосудов и сердце. — NEWS.ru). Они очень хорошо тормозят адреналиновые вспышки. Доктор Мясников рекомендует принимать маленькие дозы антидепрессантов, но, по моему мнению, — это уже тяжелая артиллерия. Можно начать с маленьких доз адреноблокаторов. Они попадают прям в яблочко», — уверена она.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны всегда следить за своими основными параметрами, измерять давление, рассказывает профессор. Во время магнитных бурь им следует еще чаще пользоваться тонометром.

«Сейчас существует множество приборов, которые позволяют измерять давление круглосуточно. Человек может заранее понимать, в какой момент у него может случиться скачок или спад, и заранее принять необходимые препараты. В случае если недомогание из-за магнитных бурь произошло впервые, следует обратиться к врачу. Врач выпишет необходимые лекарства», — сказала Заславская.

По словам терапевта Александра Евдокимова, людям, страдающим от ​​​магнитных бурь, не следует заниматься тяжелой физической активностью. Он полагает, что если человек плохо ест, не соблюдает режим сна и находится в стрессовом состоянии, все это «способствует общему снижению сопротивляемости организма», все проблемы со здоровьем обостряются. По его словам, во время магнитных бурь следует «заняться любимым делом, эдакой „отдушиной“, чтобы нервная система была в балансе, и могла разгрузиться».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье людей

Ученые спорят, действительно ли магнитные бури могут сильно влиять на состояние людей в эти дни. Как считает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, вспышки на солнце не оказывают существенного влияния на здоровье человека.

«Если метеозависимому человеку скажете, что 1 февраля будет магнитная буря, то [в эту дату] он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — полагает Вибе.

По его мнению во время магнитных бурь у некоторых людей «несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни».

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова также придерживается мнения, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

Как добавила Акулова, при магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость и ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — добавила Акулова.

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