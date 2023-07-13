Россиянам назвали полезную для сердца альтернативу лифту Кардиолог Шехян: регулярная ходьба по лестницам делает здоровее сердце и организм в целом

Фото: shutterstock.com

Подъем и спуск по лестнице на любой этаж вместо поездок на лифте — хороший тип физической нагрузки, чуть более напряженной, чем ходьба по ровной местности, рассказал в беседе с NEWS.ru кардиолог Грант Шехян. По его словам, эта простая тренировка укрепляет сердце и другие органы, помогает сжигать лишние калории и способствует общему улучшению самочувствия.

Если нет лишнего веса (ожирения), которое дает большую дополнительную нагрузку на суставы, или установленной болезни сердца с ограничениями двигательной активности, ходьба по лестнице — отличный вариант. Уже через три-четыре недели регулярных занятий человек ощущает первые результаты: прибавляется бодрости, уходят сонливость, слабость, разбитость. Становится здоровее сердце. Это наша главная мышца, и любая разумная нагрузка, которую мы себе даем, улучшает ее работу, — сказал врач.

Кроме того, по словам специалиста, при ходьбе по лестнице тренируются легкие, укрепляются сосуды, поддерживаются в тонусе мышцы ног. Он пояснил, что при подъеме задействуется передняя группа мышц бедра, при спуске — задняя группа.

Серьезная кардиология считает, что до пятого этажа может дойти каждый — и ничего с ним не случится. Пятый этаж — это 10 лестничных маршей. А вот если вы живете выше, увеличивайте нагрузку постепенно, — посоветовал Шехян.

Ранее терапевт Надежда Чернышова назвала самыми частыми ошибками людей, страдающих гипертонией, недостаток физической активности и недосып. Она пояснила, что физические упражнения тренируют сосуды, а достаточная продолжительность сна способствует стабилизации давления.