Врач рассказала, для кого особенно опасны магнитные бури Врач Капнинская предупредила о серьезной опасности магнитных бурь для гипертоников

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Мощная магнитная буря, вызванная солнечной активностью и накрывшая Землю в последние дни, достигла уровня G4, такие сильные возмущения повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, отметила в беседе с KP.RU врач-терапевт Надежда Капнинская. По ее словам, «солнечные штормы» особенно опасны для гипертоников.

Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства, — подчеркнула медик.

Как пишет издание, в ходе различных исследований было установлено, что в годы высокой солнечной активности смертность от инфаркта миокарда вырастает приблизительно на 5%, а среди людей с острым коронарным синдромом смертность увеличивается в 1,6 раза. Кроме того, в дни геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма, чаще наблюдается повышение артериального давления.

Если тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт. ст., нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления, — рекомендует профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Вызывать врача необходимо при внезапном возникновении резкой, сильной боли в груди, которая может отдавать в челюсть, левую руку или спину, а также сопровождаться тошнотой, головокружением, учащенным сердцебиением, одышкой, спутанностью сознания, посинением губ или лица и снижением артериального давления.

В дни магнитных бурь врачи советуют по возможности высыпаться, снизить умственные и физические нагрузки, отложить силовые тренировки, добавить в рацион больше овощей и фруктов, ограничить соленые, жирные блюда и алкоголь, кофе и крепкий чай пить не чаще одного раза в сутки, а лучше заменить их на зеленые или травяные чаи. Также рекомендуется побольше находиться на свежем воздухе и проветривать помещения.

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря привела к появлению северных сияний в небе над многими городами в средней полосе России.