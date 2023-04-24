На Земле идет мощная магнитная буря На Земле зафиксировали мощную магнитную бурю класса G4

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Институт прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировал на Земле мощную магнитную бурю. Согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время она поднялась до уровня G4 — очень сильно по шкале из пяти показателей, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что магнитная буря 23 апреля долгое время соответствовала уровню G3. Уровень G4 предполагает, что на Земле, кроме серьезных помех в связи, могут фиксироваться значительные нарушения в радиосвязи, а также многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

Также при заметном возмущении магнитного поля Земли могут наблюдаться полярные сияния. При уровне G4 их могут фиксировать даже в тропиках.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье вечером 23 апреля люди могли наблюдать северное сияние. Также сияние зафиксировали в небе над Санкт-Петербургом. В ночь на 24 апреля, северное сияние можно будет увидеть в Твери, Вологде, Казани, Нижнем Новгороде и других городах, расположенных до 53 градуса северной широты.