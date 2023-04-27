Эндокринолог назвала способы уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье Эндокринолог Гончарова посоветовала при магнитных бурях правильно питаться и побольше гулять

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Периодические колебания геомагнитного фона связаны со вспышками на солнце и могут влиять на самочувствие как пациентов старшего возраста, так и очень маленьких детей, рассказала в беседе с «Народными новостями» врач-эндокринолог Анна Гончарова. Метеочувствительных людей в такие дни преследуют усталость, головокружение, ломота в теле и мигрени. Медик отметила, что улучшить состояние здоровья помогут правильное питание и свежий воздух.

Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте... В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягоды. И периодически бывать на свежем воздухе, — посоветовала эндокринолог.

Врач также отметила, что стабилизации здоровья сосудов способствует прием препаратов с витамином D. Избежать головных болей и мигреней поможет соблюдение режима труда и отдыха, сон не менее восьми часов в день и занятия спортом.

Если мигрени не отступают, следует обратиться к врачу, исключив самолечение, предупредила Гончарова.

Ранее врач-терапевт Надежда Капнинская рассказала, что магнитные бури повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, «солнечные штормы» особенно опасны для гипертоников.