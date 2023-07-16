На Солнце произошли три вспышки класса М Вспышка на Солнце привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи на Земле

Фото: Piero Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Три мощные вспышки на Солнце класса М произошли 16 июля. Одна из них привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи на Земле, рассказали в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики им. академика Е.К. Федорова (ИПГ), сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса М 1.1 в рентгеновском диапазоне продолжительностью 14 минут в 11:26 мск 16 июля.

Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи, — сообщили в ИПГ.

Позже произошли еще две вспышки. Их зафиксировали в 18:08 мск и 20:46 мск, вспышки имели класс М 1.8 и М 4.0 соответственно.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце делят на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр. Переход к следующей букве означает увеличение мощности в десять раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что солнечная активность действительно влияет на электронную инфраструктуру Земли, однако заявления о том, что вспышки на Солнце могут привести к «интернет-апокалипсису», не соответствуют действительности. Об этом рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов. Он исключил сценарий, при котором вспышка на Солнце может уничтожить все на Земле.