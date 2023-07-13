Физик оценил возможность «интернет-апокалипсиса» из-за вспышки на Солнце Физик Кузнецов: прогноз об уничтожении интернет-инфраструктуры Земли Солнцем преувеличен

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Солнечная активность действительно влияет на электронную инфраструктуру Земли, однако заявления о том, что вспышки на Солнце могут привести к «интернет-апокалипсису», не соответствуют действительности, рассказал в беседе с Lenta.ru директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов. Он исключил сценарий, при котором вспышка на Солнце может уничтожить все на Земле.

По словам ученого, солнечная активность воздействует на околоземное пространство и саму Землю, приводя к возникновению магнитных бурь, когда в атмосфере, в ионосфере и в самой Земле возникают токи, способные, например, повредить трансформаторы. Однако для серьезных разрушений инфраструктуры мощности таких событий недостаточно.

Мы проводили расчеты и выяснили, что для того, чтобы такое произошло, нужно примерно в сто раз увеличить мощность самых сильных по уровню событий, которую происходят на Солнце, — объяснил специалист.

Тем не менее, вспышки и магнитные бури иногда могут воздействовать на электронную инфраструктуру, в том числе на интернет и связь, в основном, в приполярных регионах с сильным магнитным полем, добавил эксперт.

Интернет обеспечивается космическими технологиями, спутниками. Если имеется в виду, что солнечная вспышка все уничтожит, то такое невозможно. Ученые доказывают, что такое положение дел исключено. Иметь место могут только региональные эффекты, — заключил ученый.

Ранее издание Daily Star сообщило, что в будущем на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может привести к «интернет-апокалипсису». По прогнозам ученых, на которых ссылается издание, конец интернета может наступить в 2025 году, когда текущий солнечный цикл достигнет своего пика.