ВСУ за сутки направили на Московский регион 340 беспилотников Собянин: 340 беспилотников было направлено ВСУ за сутки на Московский регион

За последние сутки в направлении Московского региона было выпущено 340 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. Большую часть из них удалось нейтрализовать средствами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу.

Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве, — уточнил Собянин.

По словам градоначальника, система противовоздушной обороны сработала эффективно, не допустив прорыва. Ситуация в данный момент находится под полным контролем военных и городских властей. Все службы города продолжают работать в штатном режиме.

До этого стало известно, что российские средства ПВО за день перехватили и уничтожили 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пресс-служба Минобороны России проинформировала, что воздушные цели поражались над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что Россия может начать «рельсовую войну», изолировав Украину от внешнего мира. Так он прокомментировал информацию о возможной передаче Киеву лицензии на производство ракет SCALP. Эта тактика показала свою эффективность во времена Великой Отечественной войны, констатировал Кнутов.