Москвича осудили на 3,5 года за оправдание теракта в «Крокусе»

Москвича осудили на 3,5 года за оправдание теракта в «Крокусе» Суд приговорил москвича к 3,5 года колонии за оправдание теракта в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего уроженца Москвы Давида Назарова, не имеющего гражданства, к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о публичном оправдании теракта в «Крокус Сити Холл» и реабилитации нацизма, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Наказание назначено путем полного сложения с приговором Нагатинского районного суда Москвы от 30 октября 2024 года.

Кроме лишения свободы, Назарову назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также суд запретил ему в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-каналов.

Как сообщили в пресс-службе, в апреле 2024 года осужденный разместил в мессенджере Telegram пять комментариев, содержащих признаки публичного оправдания терроризма, в том числе касающихся нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал два поста с оправданием деятельности нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что осужденные к пожизненному лишению свободы фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» этапированы в исправительные колонии в различных регионах России. В московских следственных изоляторах остались только те осужденные, которым не назначено пожизненное заключение. Апелляционные слушания по их делам пройдут уже по новому месту отбывания наказания.