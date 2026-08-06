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06 августа 2026 в 00:39

Москвича осудили на 3,5 года за оправдание теракта в «Крокусе»

Суд приговорил москвича к 3,5 года колонии за оправдание теракта в «Крокусе»

Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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2-й Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего уроженца Москвы Давида Назарова, не имеющего гражданства, к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о публичном оправдании теракта в «Крокус Сити Холл» и реабилитации нацизма, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Наказание назначено путем полного сложения с приговором Нагатинского районного суда Москвы от 30 октября 2024 года.

Кроме лишения свободы, Назарову назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также суд запретил ему в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-каналов.

Как сообщили в пресс-службе, в апреле 2024 года осужденный разместил в мессенджере Telegram пять комментариев, содержащих признаки публичного оправдания терроризма, в том числе касающихся нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал два поста с оправданием деятельности нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что осужденные к пожизненному лишению свободы фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» этапированы в исправительные колонии в различных регионах России. В московских следственных изоляторах остались только те осужденные, которым не назначено пожизненное заключение. Апелляционные слушания по их делам пройдут уже по новому месту отбывания наказания.

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