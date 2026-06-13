Силовики поймали пособника напавших на «Крокус Сити Холл» террористов Пособник напавших на «Крокус Сити Холл» террористов задержан в Ингушетии

В Ингушетии сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали активного участника боевого крыла террористического сообщества, сообщает издание «Коммерсант». Фигурант предоставил поддельные документы одному из организаторов нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Задержанным оказался 54-летний Хасан Альтемиров. Ему вменяется пособничество в руководстве террористическим сообществом. Следствие установило, что в 2025 году Альтемиров изготовил фальшивые паспорта как минимум для трех разыскиваемых преступников. Благодаря документу, полученному от обвиняемого, один из фигурантов дела сумел беспрепятственно покинуть пределы страны.

Ранее сообщалось, что осужденные к пожизненному лишению свободы фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» этапированы в исправительные колонии в различных регионах России. В московских следственных изоляторах остались только те осужденные, которым не назначено пожизненное заключение. Апелляционные слушания по их делам пройдут уже по новому месту отбывания наказания.

Также адвокат Артемий Ласточкин заявил, что участковый из Тверской области, которого суд оправдал по делу о фиктивной регистрации будущих участников теракта в «Крокус Сити Холле», продолжает нести службу. Судебное разбирательство длилось около двух лет.