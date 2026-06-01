01 июня 2026 в 03:31

Оправданный участковый по делу о «Крокусе» продолжает службу

РИА Новости: оправданный участковый по делу о «Крокусе» вернулся к службе

Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участковый из Тверской области, которого ранее признали невиновным по делу о фиктивной регистрации будущих фигурантов теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», продолжает работать, сообщил РИА Новости его адвокат Артемий Ласточкин. Судебное разбирательство продолжалось около двух лет.

За долгих два года он перенес множество нервных потрясений, но нам удалось добиться его оправдания, он продолжил службу, доказав свою невиновность, — сказал Ласточкин.

Адвокат пояснил, что люди, о которых шла речь в обвинении, были фиктивно зарегистрированы на административном участке в период с 2018 по 2021 год. При этом они снялись с регистрационного учета задолго до того, как его подзащитный был назначен участковым в 2022 году.

По словам Ласточкина, на момент теракта эти лица проживали в других муниципальных образованиях Тверской области. Адвокат также сообщил, что в 2022 году участковый самостоятельно выявил и зарегистрировал факт фиктивной регистрации граждан на своем участке. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а фигурант впоследствии получил обвинительный приговор.

Ранее суд в Тверской области оправдал участкового уполномоченного полиции, которого обвиняли в халатности по делу, связанному с будущими фигурантами теракта в «Крокус Сити Холле». Речь шла о старшем участковом Антоне Петухове.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

