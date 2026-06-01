Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность

На территории Мордовии введен режим беспилотной опасности, сообщили в правительстве республики в своем Telegram-канале. Других подробностей не приводится.

До этого стало известно, что российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря 23 украинских БПЛА. Все они были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате повторных атак украинских дронов на слободу Белую в Беловском районе пострадали еще четверо мужчин. У всех выявлены осколочные повреждения средней тяжести, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что ВСУ смогли перенести производства дронов в Европу, что позволяет им ежедневно запускать сотни БПЛА по российским регионам. Противник, подчеркнул он, целенаправленно бьет беспилотниками по гражданским объектам.