ВС России отчитались о сбитых БПЛА МО: средства ПВО РФ за день сбили 23 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря 23 украинских БПЛА, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что все они были самолетного типа.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате повторных атак украинских дронов на слободу Белую в Беловском районе пострадали еще четверо мужчин. У всех выявлены осколочные повреждения средней тяжести, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что ВСУ смогли перенести производства дронов в Европу, что позволяет им ежедневно запускать сотни БПЛА по российским регионам. Противник, подчеркнул он, целенаправленно бьет беспилотниками по гражданским объектам.