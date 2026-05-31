31 мая 2026 в 20:34

«Мы этого не хотим»: Оверчук сделал Армении важное предупреждение по газу

Оверчук предупредил Армению о возможных проблемах с газом

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Кристина Соловьева/РИА Новости
Армении грозит сложная ситуация с поставками газа, однако Россия не заинтересована в таком развитии событий, заявил вице-премьер Алексей Оверчук в интервью ИС «Вести». По его словам, у республики фактически не будет альтернативы российскому газу, а ключевой вопрос — в маршруте поставок.

Зампред правительства пояснил, что Еревану стоит посмотреть на карту действующих трубопроводов, тогда станет ясно, от кого она будет получать газ. При этом, отметил он, придется учитывать экспортную пошлину в 30%, рыночную цену и долю посредников.

Поэтому в Армении будет ситуация очень сложная. Мы этого не хотим, — заявил Оверчук.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна об организации нового транзита газа через Армению. Он поинтересовался, откуда и по каким трубам пойдет топливо, кто его предоставит и за какие деньги. Лукашенко добавил, что внятных и реалистичных ответов на эти вопросы нет.

Журналист и телеведущий Дмитрий Киселев между тем выразил мнение, что Пашинян встал на путь русофобии. Он сыронизировал, что глава правительства республики еще не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью в 2008 году.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

