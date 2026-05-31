Легкий ветер и тепло +20 градусов: погода в Москве в начале недели

В начале недели в Москве прогнозируется облачная погода. Что еще известно о прогнозе в российской столице с 1 по 3 июня?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По данным метеосервисов, в понедельник, 1 июня, в Москве будет облачно, температура днем — +19 градусов, ночью — +8 градусов. Влажность воздуха составит 65%, давление — 745 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 2 июня, ожидается облачная погода с температурой днем +19 градусов, ночью — +9 градусов. Влажность повысится до 64%, давление останется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

В среду, 3 июня, будет дождь и дневная температура +20 градусов, ночная — +9 градусов. Влажность поднимется до 68%, давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

По информации синоптиков, в Санкт-Петербурге в понедельник, 1 июня, будет ясно, температура днем — +16 градусов, ночью — +7 градусов. Влажность воздуха составит 68%, давление — 762 миллиметра ртутного столба, ветер — 3 метра в секунду.

Во вторник, 2 июня, ожидается дождь при дневной температуре +16 градусов и ночной — +8 градусов. Влажность повысится до 72%, давление понизится до 761 миллиметра ртутного столба, ветер усилится до 4 метров в секунду.

В среду, 3 июня, будет облачно, температура днем — +16 градусов, ночью — +8 градусов. Влажность останется на уровне 72%, давление — 760 миллиметров ртутного столба. Вероятны осадки в виде дождя.

