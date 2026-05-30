Ливни, мощные грозы и жара до +32 градусов: погода в Москве в середине лета

Согласно долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в Москве в июле превысит климатическую норму на 2,5 градуса. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 июля?

Какая погода будет в Москве в середине лета

Первая декада июля в российской столице ознаменуется мощным выносом теплого воздуха из Средней Азии. Дневные температуры с 1-го по 10-е число будут уверенно достигать +30 градусов, а в отдельные дни, особенно в период с 5 по 8 июля, столбики термометров могут подняться до +32 градусов. Ночью температура составит от +20 до +22 градусов.

В начале второй декады июля регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Температура в дневные часы резко понизится до +20–25 градусов, а в ночные — до +12–14 градусов. Ожидаются сильные ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 17 м/с. Местами по городу за сутки может выпасть до 25–30 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы.

Вторая половина июля вернет летний зной, но уже на фоне повышенной влажности. Дневная температура установится в диапазоне от +26 до +31 градуса. В конце месяца вероятны частые кратковременные ливни и грозы. Общее количество влаги за месяц ожидается в пределах 85–95 миллиметров, что близко к норме, но почти весь этот объем придется на вторую и третью декады.

Атмосферное давление на протяжении июля будет нестабильным. В первой половине месяца ожидается фон в 745–750 мм ртутного столба, что немного ниже нормы, во второй декаде давление начнет расти до 752 мм, а к концу месяца вновь упадет перед приходом очередного дождевого фронта. Ветер в основном будет дуть с южных и юго-восточных направлений, со средней скоростью 2–5 м/с, исключая периоды гроз и ливней.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в конце лета

По предварительным прогнозам, среднемесячная температура в августе в Москве прогнозируется на уровне +18–19 градусов, что на 1,5 градуса превышает климатическую норму. Количество осадков ожидается близким к многолетним значениям — 80–90 миллиметров, однако распределятся они по декадам крайне неравномерно.

В начале августа, с 1-го по 10-е число, дневные температуры будут уверенно достигать +27–30 градусов. Ночи останутся теплыми. Атмосферное давление будет держаться на пониженном фоне, около 742–745 мм ртутного столба. В первой декаде ожидаются небольшие дожди.

В течение второй декады августа североатлантический циклон начнет вытеснять жаркий воздух на юго-восток. Температурный фон резко понизится до дневных значений — от +18 до +23 градусов, а по ночам столбики термометров будут опускаться до +13 градусов. Именно этот период принесет основную массу осадков. Ожидаются затяжные дожди, временами сильные, с порывистым северо-западным ветром до 12–15 м/с.

В течение третьей декады, с 21 по 31 августа, дневные температуры поднимутся до +20–25 градусов. Ночи станут заметно прохладнее до +14 градусов. Влажность воздуха будет умеренной. Осадки в этот период примут характер коротких дождей. Атмосферное давление вырастет до 752–755 мм ртутного столба.

