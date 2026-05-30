Российский командир объяснил, почему за годы не видел ни одного бойца ВСУ Командир Орис заявил, что два года не видел ни одного украинца из-за БПЛА

Артиллерия и беспилотники на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции сейчас играют ведущую роль, заявил командир группы расчета артдивизиона 8-й разведывательно-штурмовой бригады Добровольческого корпуса Южной группировки войск ВС РФ с позывным Орис. По его словам, которые приводит ИС «Вести», он уже два года не видел ни одного украинского военного.

Орис отметил, что если первые два года СВО участники боевых действий вели схватки почти вблизи, то сейчас в небе видны лишь беспилотники.

Сейчас артиллерия, «птички» — вот тебе и вся война. Если мы тогда, с 22-го по 24-й, грубо говоря, чуть ли не глаза в глаза бились, то сейчас только электронные носители летают по небу, «птицы», — сказал он.

До этого украинский военнопленный Сергей Соколенко сообщил, что командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции на Славянско-Краматорском направлении. Он уточнил, что после удара по командирскому блиндажу офицеры перестали выходить на связь и оставили военнослужащих на передовой.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что сделал заявление о приближении развязки конфликта на Украине исходя из текущей ситуации на поле боя. Он добавил, что российские войска ежедневно наступают по всем направлениям.