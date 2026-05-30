ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 18:43

Российский командир объяснил, почему за годы не видел ни одного бойца ВСУ

Командир Орис заявил, что два года не видел ни одного украинца из-за БПЛА

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Артиллерия и беспилотники на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции сейчас играют ведущую роль, заявил командир группы расчета артдивизиона 8-й разведывательно-штурмовой бригады Добровольческого корпуса Южной группировки войск ВС РФ с позывным Орис. По его словам, которые приводит ИС «Вести», он уже два года не видел ни одного украинского военного.

Орис отметил, что если первые два года СВО участники боевых действий вели схватки почти вблизи, то сейчас в небе видны лишь беспилотники.

Сейчас артиллерия, «птички» — вот тебе и вся война. Если мы тогда, с 22-го по 24-й, грубо говоря, чуть ли не глаза в глаза бились, то сейчас только электронные носители летают по небу, «птицы», — сказал он.

До этого украинский военнопленный Сергей Соколенко сообщил, что командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции на Славянско-Краматорском направлении. Он уточнил, что после удара по командирскому блиндажу офицеры перестали выходить на связь и оставили военнослужащих на передовой.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что сделал заявление о приближении развязки конфликта на Украине исходя из текущей ситуации на поле боя. Он добавил, что российские войска ежедневно наступают по всем направлениям.

Регионы
БПЛА
военные
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.