Ульянов назвал обвинения Румынии в адрес России проявлением русофобии Постпред РФ Ульянов обвинил Бухарест в русофобии при расследовании ЧП с дроном

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал проявлением русофобии безосновательные обвинения Бухареста в адрес России из-за инцидента с беспилотниками. В посте в социальной сети Х он отметил, что румынское руководство публично возложило на Москву ответственность за атаку дронов еще до проведения какого-либо официального расследования.

Были сделаны очень серьезные выводы без какого-либо рассмотрения обстоятельств. Это пример крайне примитивной русофобии, а также отсутствия уважения со стороны румынских властей к самим себе и к собственным гражданам, — написал Ульянов.

По мнению постпреда, подобные поспешные заявления демонстрируют пренебрежение фактами ради текущей политической конъюнктуры. Бухарест пока не прокомментировал критику со стороны представителя Министерства иностранных дел России.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия может помочь Бухаресту установить, кому принадлежал разбившийся в Галаце дрон. Он напомнил, что Москва уже демонстрировала открытость в подобных вопросах, когда передавала США информацию и фрагменты украинских дронов, атаковавших президентскую резиденцию.