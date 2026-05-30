Долина раскрыла свое сокровенное желание

Народная артистка России Лариса Долина выразила желание стать бабушкой во второй раз, передает корреспондент NEWS.ru. Артистка рассказала на гольф-турнире Golf Cup от Radio Monte Carlo, что мечтает о внуке, но дочь пока против.
Я Лине (дочери. — NEWS.ru) говорю: «Давай мне еще малыша, мальчика». Она говорит: «Мам, перестань». Но я бы хотела еще внука, — отметила артистка.
При этом известно, что Лариса Долина стала бабушкой в 2011 году. Тогда у нее родилась внучка Александра.
Ранее Долина заявила, что сумела пережить скандал вокруг ситуации с продажей ее квартиры и простила желавшую ей смерти публику. Артистка подчеркнула, что продолжает жить благодаря дочери, внучке и своей любимой профессии.
До этого сообщалось, что Балашихинский городской суд примет к рассмотрению иск Ларисы Долиной, направленный против группы мошенников. Артистка требует взыскать с ответчиков материальный ущерб в размере 176 млн рублей. Эти средства были похищены у исполнительницы после того, как под давлением аферистов она продала свою недвижимость.