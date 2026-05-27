27 мая 2026 в 08:23

Тля и плодожорка: как спасти яблоню, грушу и другие деревья от насекомых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Плодовые деревья — настоящее украшение сада. Весной они одеваются в нежные бело-розовые шапки цветов, наполняют воздух медовым ароматом и радуют глаз. А уже к середине лета щедро делятся урожаем: яблоки, груши, сливы, вишни буквально сами просятся в корзину. Вот только между цветением и урожаем садоводу предстоит нешуточная битва — с вредными насекомыми, которые готовы уничтожить плоды раньше, чем те успеют созреть.

В Подмосковье и большинстве центральных регионов России плодовым деревьям больше всего досаждают два вредителя — тля и яблонная плодожорка. Разберемся, кто они такие.

  • Тля — крошечное сосущее насекомое длиной 1–3 мм, образует плотные колонии на молодых побегах и нижней стороне листьев яблони и груши. Высасывает клеточный сок, из-за чего листья скручиваются, побеги деформируются, дерево слабеет и хуже формирует плоды. Тля выделяет липкую падь — питательную среду для сажистого гриба, который покрывает листья черным налетом и нарушает фотосинтез. Появляется из яиц, перезимовавших в трещинах коры, а также переносится муравьями, которые специально разводят тлю ради сладкой пади.

  • Яблонная плодожорка — небольшая серо-коричневая бабочка с размахом крыльев около 18 мм. Сама по себе безвредна, но ее гусеницы — главная беда. Самка откладывает яйца прямо на завязи и молодые плоды яблони и груши. Вылупившаяся гусеница вгрызается внутрь плода, уничтожает семенную камеру и выходит наружу, оставляя за собой червивый плод. Один червячок способен повредить 2–3 яблока. Массовый лет плодожорки в Подмосковье начинается в конце мая — начале июня, совпадая с периодом, когда плоды уже завязались.

Как бороться: народные и современные методы

Бороться с обоими вредителями нужно комплексно и без промедления. Конец мая — самое активное окно для обработки.

Против тли:

  1. Смойте колонии тли сильной струей воды из шланга — механический способ хорошо работает при небольшом поражении.

  2. Обработайте яблоню и грушу настоем древесной золы: 300 г золы залить 10 л горячей воды, настоять сутки, процедить, добавить 40 г хозяйственного мыла — мыло помогает раствору держаться на листьях.

  3. Эффективен настой чеснока или луковой шелухи: 200 г шелухи на 10 л воды, настоять 4–5 суток, процедить и опрыскать дерево.

  4. Уничтожьте муравейники рядом с деревьями или оберните стволы липкими поясами-ловушками: без «пастухов»-муравьев тля распространяется значительно медленнее.

  5. При сильном заражении используйте системные или контактные инсектициды на основе имидаклоприда, малатиона или пиретроидов — чем обработать от тли, подскажут в любом садовом центре, главное — соблюдать инструкцию и сроки ожидания до сбора урожая.

Против плодожорки:

  1. Установите феромонные ловушки на яблоне в конце мая: они привлекают и задерживают самцов бабочки, нарушая размножение. Одна ловушка рассчитана на 1–2 дерева.

  2. Накладывайте ловчие пояса из гофрированного картона на стволы: гусеницы, ищущие место для окукливания, забираются в них — пояс снимают и сжигают каждые 10–14 дней.

  3. Опрыскивайте плодовые деревья биопрепаратами на основе Bacillus thuringiensis: они безопасны для людей, птиц и пчел, но губительны для гусениц. Обработку проводят в период массового отрождения гусениц — через 8–10 дней после начала лета бабочек.

  4. При высокой численности вредителя применяют фосфорорганические инсектициды или пиретроиды строго по инструкции.

Профилактика и уход за садом

Чтобы тля и плодожорка не вернулись на следующий год, осенью обязательно уберите и сожгите опавшие листья и падалицу — в них зимуют яйца и куколки. Очистите кору яблони и груши от отставших чешуек и трещин, где прячутся вредители, побелите стволы. Перекопайте почву под кронами — это уничтожит зимующих в земле куколок плодожорки.

В конце мая — начале июня плодовым деревьям важен и хороший уход: подкормите их калийно-фосфорными удобрениями для укрепления завязей, следите за поливом в сухую погоду и при необходимости проредите завязи — это снизит нагрузку на дерево и повысит качество плодов. Здоровое, ухоженное дерево само по себе устойчивее к атакам вредителей.

Виктория Семенова
