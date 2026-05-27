27 мая 2026 в 09:11

«Не стал отмалчиваться»: Россию призвали показать силу по примеру Ирана

Политолог Дизен: конфликт в Иране показал, что только сила может успокоить НАТО

Солдаты ВС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Эскалация на Ближнем Востоке продемонстрировала, что только сила может успокоить США и НАТО, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies. По его словам, России следует извлечь урок из конфликта в Иране.

Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. Потому что Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации, — подчеркнул он.

По мнению Дизена, США стали более осторожными только потому, что Тегеран показал готовность к противостоянию и нанесению ответных ударов. Политолог призвал Москву взять пример с Ирана и показать странам Балтии, что ответ за участие в атаках на российскую территорию обязательно последует.

Ранее представитель иранского центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что военные действия США на Ближнем Востоке поднимут стоимость нефти до $200 (14,3 тыс. рублей) за баррель. Пока американцы продолжают свои «военные авантюры» в регионе, достижение какого-либо соглашения невозможно, уточнил он.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников предупредил, что эскалация вокруг Ирана ставит под угрозу стабильность всего исламского мира. Он отметил, что кризисы, спровоцированные вмешательством Запада, выходят далеко за национальные границы.

