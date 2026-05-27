Хинштейн раскрыл, сколько раз ВСУ атаковали Курскую область за сутки

В Курской области за минувшие сутки был сбит 51 украинский беспилотник, а также зафиксировано 82 артиллерийских обстрела отселенных районов, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в МАКСе. В Рыльске атакована неработающая заправка, повреждены фасад и окна. В селе Крупец загорелась крыша недействующей школы, дважды атаковано здание с библиотекой и магазином, повреждены два нежилых дома, один сгорел полностью.

Всего в период с 09:00 [мск] 25 мая до 09:00 [мск] 26 мая сбит 51 вражеский беспилотник различного типа. 82 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. <…> Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 27 мая военные и мобильные группы ПВО отражали комбинированную украинскую атаку. Сбито более 20 дронов и, предположительно, ракеты Storm Shadow. Пострадавших, по его словам, нет. Целями ВСУ были районы Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

Кроме того, пресс-служба МЧС Запорожской области сообщила, что при ликвидации пожара в Михайловском округе пострадали двое спасателей. Им оказали медицинскую помощь. Возгорание площадью 100 «квадратов» началось после того, как ВСУ на здание сбросили взрывчатку.