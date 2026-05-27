Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 09:29

Хинштейн раскрыл, сколько раз ВСУ атаковали Курскую область за сутки

Хинштейн сообщил о 82 артиллерийских обстрелах ВСУ Курской области за сутки

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Курской области за минувшие сутки был сбит 51 украинский беспилотник, а также зафиксировано 82 артиллерийских обстрела отселенных районов, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в МАКСе. В Рыльске атакована неработающая заправка, повреждены фасад и окна. В селе Крупец загорелась крыша недействующей школы, дважды атаковано здание с библиотекой и магазином, повреждены два нежилых дома, один сгорел полностью.

Всего в период с 09:00 [мск] 25 мая до 09:00 [мск] 26 мая сбит 51 вражеский беспилотник различного типа. 82 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. <…> Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 27 мая военные и мобильные группы ПВО отражали комбинированную украинскую атаку. Сбито более 20 дронов и, предположительно, ракеты Storm Shadow. Пострадавших, по его словам, нет. Целями ВСУ были районы Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

Кроме того, пресс-служба МЧС Запорожской области сообщила, что при ликвидации пожара в Михайловском округе пострадали двое спасателей. Им оказали медицинскую помощь. Возгорание площадью 100 «квадратов» началось после того, как ВСУ на здание сбросили взрывчатку.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Олимпийский чемпион раскрыл сложности при строительстве «Немов-центра»
Россиянин нашел в котловане тела беременной девушки и мужчины
Молились 200 тысяч человек: яркие кадры с празднования Курбан-Байрама
Мужчина получил ожоги после атаки ВСУ на Белгородскую область
Захарова жестко высказалась о Западе после атаки ВСУ на Старобельск
Рой дронов ВСУ обрушился на Энергодар
ВС России освободили важное для дальнейшего наступления харьковское село
Выросло число заражений хантавирусом после вспышки на MV Hondius
Хинштейн раскрыл, сколько раз ВСУ атаковали Курскую область за сутки
Спасатели завершили трехдневные поиски Усольцевых
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом
На Западе раскрыли разведывательные планы Евросоюза
Израиль устранил нового лидера боевого крыла ХАМАС
«Не стал отмалчиваться»: Россию призвали показать силу по примеру Ирана
Поклонники перепугались за здоровье Хлебниковой по одной причине
Дачникам ответили, как бороться с тенью от соседских деревьев
«Благодарен болельщикам»: Немов о скандальном судействе на Олимпиаде-2004
Схрон натовского оружия обнаружили под Красноармейском
Бывший заместитель Шойгу стал советником главы Сбербанка
Заградотряды ВСУ убили своих же сослуживцев под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.