Молились 200 тысяч человек: яркие кадры с празднования Курбан-байрама
В 2026 году священный праздник Курбан-байрам начнется в ночь на 27 мая и продлится три дня. Его первоначальное название — Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения. В этот день духовные лидеры призывают помнить о милосердии и помогать всем, кто в этом нуждается.
Для всех мусульман Курбан-байрам — самое значимое событие года. Эта дата знаменует завершение хаджа в Мекку и напоминает о пророке Ибрахиме (Аврааме), чья вера была испытана Всевышним.
По традиции, утро главного дня начинается с коллективного намаза-гает в мечетях. В праздновании в Москве приняли участие примерно 200 тыс. человек и 150 тыс. — в Московской области. В этом году в России и за рубежом вновь соблюдаются все ключевые традиции праздника: закалывание барана, раздача мяса нуждающимся и другое.
В России Курбан-байрам официально отмечается в республиках, где ислам является одной из ведущих религий. В 2026 году 27 мая объявлен нерабочим днем в Адыгее, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Татарстане. В Дагестане, Ингушетии и Чеченской Республике нерабочими объявлены несколько дней, а в Крыму — пятница, 29 мая.
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Имам Московской соборной мечети Марат-хазрат Аршабаев на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Верующие на празднике Курбан-байрам у мечети аль-Марджани в Старо-Татарской слободе Казани
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Имам Московской соборной мечети Марат-хазрат Аршабаев на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
